У Пакистані через обвал даху класу тяжко поранено учня — Dawn

У Пакистані 14-річний учень дев’ятого класу тяжко постраждав через обвал старого, занедбаного даху класної кімнати у приватній школі Alflah Grammar School. Це сталося у вівторок у поселенні Чак 132-RB, Сахувалі, в техсілі Чак-Джумра, повідомляє Dawn.

Учня доправили до лікарні

За даними адміністрації школи, на момент руйнування даху в класі не було інших учнів. Постраждалого після інциденту перевезли до лікарні THQ у Чак-Джумрі.

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Будівлю школи опечатали

За вказівкою виконавчого директора Районного управління освіти Фейсалабада будівлю Alflah Grammar School опечатали. Також він наказав вжити подальших юридичних заходів щодо адміністрації закладу через роботу школи в занедбаній будівлі.

Розпорядження освітнього органу стосувалося як опечатування шкільної будівлі, так і юридичних дій проти її адміністрації. Матеріал Dawn опублікували 11 листопада 2026 року.

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