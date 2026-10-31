У Пакистані чоловік підпалив себе після виправдання обвинуваченого — Dawn
У Пакистані біля окружного суду в Музаффаргарху чоловік підпалив себе після того, як суд виправдав обвинуваченого у справі щодо ймовірного зґвалтування його доньки. Як повідомляє Dawn, чоловіка ідентифікували як Аллаха Бакшаю.
Чоловіка госпіталізували
За даними видання, у п’ятницю чоловік облив себе бензином і підпалився біля будівлі суду. Його доправили до районної лікарні у критичному стані. Рятувальна служба Rescue 1122 повідомила, що він зазнав опіків 45,5% тіла.
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Виправдання через брак доказів
Суд виправдав обвинуваченого в четвер через брак доказів. Справу було порушено дев’ять років тому.
Аллах Бакшая заявив, що роками домагався розгляду справи. Також він сказав, що після ймовірного зґвалтування чоловік його доньки розлучився з нею.