У Пакистані чоловік підпалив себе після виправдання обвинуваченого — Dawn

У Пакистані біля окружного суду в Музаффаргарху чоловік підпалив себе після того, як суд виправдав обвинуваченого у справі щодо ймовірного зґвалтування його доньки. Як повідомляє Dawn, чоловіка ідентифікували як Аллаха Бакшаю.

Чоловіка госпіталізували

За даними видання, у п’ятницю чоловік облив себе бензином і підпалився біля будівлі суду. Його доправили до районної лікарні у критичному стані. Рятувальна служба Rescue 1122 повідомила, що він зазнав опіків 45,5% тіла.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виправдання через брак доказів

Суд виправдав обвинуваченого в четвер через брак доказів. Справу було порушено дев’ять років тому.

Аллах Бакшая заявив, що роками домагався розгляду справи. Також він сказав, що після ймовірного зґвалтування чоловік його доньки розлучився з нею.

Читай нас у