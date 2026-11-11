У Пакистані двоє людей загинули у стрілянині через суперечку в TikTok — Dawn

У Чарсадді в Пакистані двоє людей, зокрема випадковий перехожий, загинули під час перестрілки між двома групами в районі Маджокі. Як повідомляє Dawn, причиною стрілянини назвали попередню суперечку, пов’язану з відео в TikTok.

Загиблі під час перестрілки

Поліція повідомила про загибель Аднана, сина Таріка та жителя Паранг-Маджокі, а також перехожого Асгара Алі. За словами брата Асгара Алі, Саліма Джана, його родич опинився під перехресним вогнем між двома групами та загинув.

Салім Джан повідомив поліції, що до однієї групи входили Вакар та інші особи, а до іншої — Гілал та інші.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версія родини Аднана

Мати Аднана Закія Бегум заявила поліції, що перебувала разом із синами Вакаром та Аднаном, коли на місце нібито прибули Гілал, Бабу та дружина Асіфа й відкрили вогонь. За її словами, Аднан дістав смертельні кульові поранення. Вона пов’язала напад із попередньою суперечкою через відео в TikTok.

Поліція зареєструвала справи за заявами обох сторін і почала розслідування обставин стрілянини.

Читай нас у