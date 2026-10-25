У Пакистані джип зірвався зі схилу, загинули семеро людей — Dawn

На околиці Музаффарабада в Пакистані пасажирський джип зірвався з гірського схилу — загинули всі семеро людей, які перебували в автомобілі. Серед загиблих були батько та двоє його синів, повідомляє Dawn.

Автомобіль упав зі схилу

За даними поліції та місцевої адміністрації, джип їхав із села Накка-Шаккар-Паттіян до села Сері-Дарра, розташованого на північний схід від Музаффарабада. Аварія сталася приблизно опівдні біля села Сатра-Подемар, коли транспортний засіб подолав близько трьох кілометрів шляху.

Водій утратив контроль над джипом на ділянці дороги, що постраждала від зсуву. Машина скотилася схилом, кілька разів перекинулася та зупинилася вщент розбитою. Згідно з поліцейським звітом, джип упав приблизно на 1–1,5 тисячі футів нижче дороги.

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Загиблі та допомога на місці

На місці загинули 40-річний водій Абдул Вахід, 30-річний Мухаммад Халід, 35-річний Шафаат, 50-річний Файяз Ахмед, а також його сини — 27-річний Убайд Файяз, 17-річний Азам Файяз та 18-річний Іфтіхар Хуссейн.

Тіла загиблих із місця аварії спочатку діставали місцеві жителі, а згодом до них долучилися працівники служби Rescue 1122. Поліція передала тіла родичам для поховання.

Аварії на дорогах у гірських районах Азад Джамму і Кашміру трапляються часто. Серед чинників, які зазвичай називають, — поганий стан доріг, необережне водіння та неналежний технічний стан транспортних засобів.

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