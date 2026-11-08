У Пакистані електроенергія подорожчає на 2,36 рупії за одиницю — The Express Tribune

Національне управління з регулювання електроенергетики Пакистану (NEPRA) оприлюднило повідомлення про підвищення ціни електроенергії на 2,36 пакистанської рупії за одиницю. Коригування паливної складової за вересень 2026 року пов’язане з витратами на паливо, повідомляє The Express Tribune.

Кого стосуватиметься коригування

Позитивне коригування паливної складової застосують до всіх категорій споживачів KE та XWDISCOs. Виняток зробили для споживачів категорії lifetime, станцій заряджання електромобілів і всіх клієнтів, які обрали передплачений тариф на електроенергію.

Суму коригування мають відобразити в рахунках окремим рядком відповідно до обсягу електроенергії, виставленого до оплати за вересень 2026 року. Якщо рахунки за листопад 2026 року виписали до оприлюднення повідомлення NEPRA, нарахування можуть внести наступного місяця.

Позиція енергетичного відомства

Речник енергетичного підрозділу заявив, що промисловий тариф не підвищували, та назвав твердження про його зростання некоректним і таким, що вводить в оману. За його словами, показник 25,30 рупії за одиницю є переглянутою граничною ставкою в межах пакета додаткового споживання для промислових і сільськогосподарських споживачів, а не промисловим тарифом.

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Речник також заявив, що промисловий тариф, з урахуванням податків, був приблизно на 18,94 рупії за одиницю нижчим, ніж тариф, що діяв у березні 2024 року. Середня ставка для промисловості в жовтні 2026 року становила 34,40 рупії за кВт·год з урахуванням податків.

За словами речника, пакет додаткового споживання переглядають через зростання граничних витрат на тлі воєнної ситуації в Перській затоці, а змінені граничні ставки застосовуватимуться з листопада 2026 року. Він також зазначив, що коригування NEPRA має запобігти перекладанню вартості пільг за пакетом на інших споживачів.

За даними енергетичного підрозділу, з грудня 2025-го до вересня 2026 року пакет охопив 6940 ГВт·год додаткового споживання та забезпечив споживачам приблизно 43,5 млрд рупій вигоди. Промислові споживачі отримали вигоду в 5–10 рупій за одиницю додаткового споживання, що в середньому зменшило їхні рахунки на 1,5–2,5 рупії за одиницю. Пакетом скористалися 209 335 із 518 316 споживачів, які мали на це право.

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