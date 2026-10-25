У Пакистані кількість загиблих у ДТП біля Утхала зросла до 15 — Dawn

У Пакистані кількість загиблих унаслідок зіткнення пасажирського автобуса та мікроавтобуса поблизу міста Утхал у провінції Белуджистан зросла до 15. Серед загиблих — п’ятеро жінок.

Аварія на трасі Кветта—Карачі

ДТП сталася в п’ятницю поблизу Зіро-Пойнта в районі Утхала на шосе Кветта—Карачі. За даними Dawn, семеро пасажирів загинули на місці аварії, ще восьмеро згодом померли в лікарні.

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Про збільшення кількості загиблих у суботу повідомили посадовці. Вони також зазначили, що внаслідок аварії постраждали понад 22 людини.

Стан постраждалих

Четверо поранених залишаються у критичному стані. Аварія викликала критику серед місцевих жителів, які висловили занепокоєння ймовірною недбалістю місцевої поліції та органів, відповідальних за патрулювання цієї ділянки траси.

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