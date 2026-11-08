У Пакистані коаліція подала кандидатів до комітету з виборчої реформи — Dawn

У Пакистані партії правлячої коаліції офіційно подали кандидатури до запропонованого парламентського комітету з виборчої реформи. Представники опозиції своїх номінантів поки не надали, повідомляє Dawn.

Міністр парламентських справ Тарік Фазал Чаудрі заявив, що отримав списки від партій коаліції, зокрема Пакистанської народної партії (PPP). За його словами, комітет складатиметься з 30 членів Національної асамблеї та Сенату, а місця розподілять пропорційно до представленості партій у двох палатах парламенту.

Розподіл місць

За формулою, яку навів Чаудрі, PPP отримає сім місць, а Пакистанська мусульманська ліга — Наваз (PML-N) — десять. Водночас він зазначив, що PML-N може поступитися частиною місць, аби забезпечити представництво менших партій.

Чаудрі також повідомив, що PML-N уже відібрала кандидатів, однак передасть їхні імена до секретаріату Національної асамблеї лише після остаточного схвалення партійним керівництвом. За його словами, остаточне рішення щодо імен членів комітету ухвалять прем’єр-міністр і віцепрем’єр після консультацій з опозицією, партнерами по коаліції та парламентськими лідерами.

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Щодо розподілу місць у Сенаті Чаудрі раніше заявляв, що PML-N, PPP і Рух за справедливість Пакистану (PTI) отримають по два місця. По одному місцю, за його словами, мають отримати Національна партія Авамі (ANP), Народна партія Белуджистану (BAP), Національна партія та JUI-F.

Позиція опозиції

PTI заперечила проти запропонованого складу комітету. Чаудрі сказав, що звертався до головного парламентського організатора PTI Аміра Догара з проханням надати список кандидатів, але той попросив часу. JUI-F також ще не подала своїх кандидатур.

Секретар PTI з питань інформації Шейх Вакас Акрам заявив, що партія серйозно ставиться до виборчої реформи, але сумнівається в намірах уряду. За його словами, уряд хоче включити до комітету п’ятьох представників опозиції, а такого представництва буде недостатньо для просування пропозицій PTI.

PTI прагне запровадити електронні машини для голосування та механізм, який унеможливить фальсифікації виборів. Акрам повідомив, що парламентський і основний комітети партії мають зібратися протягом двох-трьох днів, щоб ухвалити рішення щодо участі в роботі нового органу.

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