У Пакистані місцеві вибори в Пенджабі призначили на 7 лютого 2027 року — Dawn

Виборча комісія Пакистану призначила перший етап виборів до органів місцевого самоврядування в провінції Пенджаб на 7 лютого 2027 року. Водночас комісія призупинила всю підготовку до місцевих виборів у провінції Хайбер-Пахтунхва до подальших розпоряджень, повідомляє Dawn.

Дату визначили з урахуванням погоди

Спершу Виборча комісія пропонувала провести голосування в Пенджабі 14 грудня. Головний секретар провінції попросив визначити дату після 20 січня 2027 року, посилаючись на погодні умови та організаційні потреби виборчого процесу.

За його словами, густі тумани в грудні та січні, зокрема в Лахорі, можуть ускладнити перевезення, пересування та інші заходи, пов’язані з виборами. Він також зазначив, що провінційна влада має забезпечити транспорт і підготувати шкільні будівлі для використання як виборчих дільниць.

Представник Виборчої комісії зауважив, що раніше влада провінції пропонувала провести вибори у квітні. Головний секретар відповів, що уряд переглянув свою позицію і не заперечує проти голосування в січні або лютому, хоча квітень, на його думку, був би сприятливішим через довший світловий день і шкільні канікули. Комісія погодилася з проханням та визначила 7 лютого датою голосування першого етапу.

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Підготовку до голосування в Хайбер-Пахтунхві зупинили

У Хайбер-Пахтунхві комісія припинила всі заходи з підготовки місцевих виборів після того, як федеральний уряд поширив призупинення дії статті 140-A Конституції на всю провінцію. Стаття стосується створення місцевих органів влади, а проведення місцевих виборів є конституційним обов’язком Виборчої комісії.

28 жовтня комісія вирішила провести вибори в провінції, за винятком 12 районів із серйозними безпековими викликами. Після вивчення урядового розпорядження від 4 листопада 2026 року комісія дійшла висновку, що проведення голосування в інших районах Хайбер-Пахтунхви наразі неможливе.

Останні місцеві вибори в Пенджабі відбулися у 2015 році. Повноваження обраних рад завершилися 31 грудня 2021 року, а наступні вибори, які мали відбутися до квітня 2022 року, неодноразово відкладалися через зміни законодавства та адміністративні затримки.

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