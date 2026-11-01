У Пакистані на аукціон виставили 377 каналів землі ексміністра Бухарі — Dawn

У місті Джанд в окрузі Атток у Пакистані 11 листопада проведуть публічний аукціон 377 каналів сільськогосподарської землі, що належить лідеру партії PTI та колишньому федеральному міністру Сайєду Зульфікару Аббасу Бухарі. Про це повідомляє Dawn.

Умови аукціону

За повідомленням про аукціон, яким поділився помічник комісара Джанда Ахмед Алі Раза, ділянки продаватимуть за розпорядженням Національного бюро підзвітності Пакистану в Ісламабаді.

Початкові ставки для різних частин землі, за даними видання, встановили на рівні 20 тисяч і 15 тисяч пакистанських рупій за канал. Раніше Національне бюро підзвітності вже продало на аукціоні 771 канал і дев’ять марл землі Бухарі, а також ще 25 каналів і сім марл.

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Будинки колишнього міністра в Ісламабаді та Аттоку також, за даними Dawn, проходили аукціонні процедури.

Позиція Бухарі

Як повідомили офіційні джерела, Бухарі оголосили особою, що переховується від правосуддя, у справі на 190 мільйонів фунтів стерлінгів. Сам Зульфікар Бухарі написав у соцмережі X, що раніше на аукціон уже виставили майже 800 каналів його сільськогосподарської землі, а нерухомість в Ісламабаді й Аттоку опечатали.

Колишній міністр назвав останні дії політичним переслідуванням і пов’язав їх зі своєю подальшою підтримкою засновника PTI Імрана Хана. Його батько Ваджид Бухарі в розмові з Dawn заявив, що вилучення майна, загрози засобам до існування та особистий тиск не змусять його родину відмовитися від підтримки Хана.

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