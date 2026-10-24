У Пакистані наказали вжити заходів проти працівників-привидів — Dawn

У Пакистані, в округах Лоуер-Дір і Баджаур, посадовці розпорядилися вжити суворих заходів проти так званих працівників-привидів і співробітників, які тривалий час не з’являються на роботі, у сферах освіти та охорони здоров’я. Комісар дивізіону Малаканд Ікбал Хуссейн Бача також доручив керівництву шкіл у Лоуер-Дірі перевірити присутність персоналу та скасувати несанкціоновані переведення, повідомляє Dawn.

Перевірки у школах Лоуер-Діру

Окружний посадовець сфери освіти Муштак Ахмад надіслав директиву директорам і директоркам шкіл, заступникам окружних посадовців освіти та помічникам посадовців освіти в підокругах. Документ передбачає негайне скасування направлень працівників і переведень за особливими потребами. Керівників, які не виконають розпорядження, попередили про можливі дисциплінарні заходи.

Директиви видали після наради під головуванням комісара дивізіону за участю окружних і додаткових окружних посадовців, представників освітньої та медичної сфер, а також органів моніторингу освіти. За даними джерел видання, Бача заявив, що на освіту й охорону здоров’я припадає близько 70% бюджету уряду провінції, тому державні видатки мають забезпечувати кращі послуги.

Комісар оголосив політику нульової толерантності до прогулів учителів і працівників-привидів. Директорів шкіл зробили персонально відповідальними за щоденний контроль присутності. Якщо директор не реагуватиме на відсутність учителя, відповідний помічник посадовця освіти в підокрузі має розпочати дисциплінарне провадження щодо керівника школи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Списки працівників у Баджаурі

Помічникам посадовців освіти також доручили регулярно відвідувати школи, а не залишатися в кабінетах. Директори мають подати сертифікати про відсутність у школах працівників-привидів, тоді як заступники окружних посадовців освіти щодня надсилатимуть звіти про присутність і моніторинг.

У Баджаурі, за даними джерел Dawn, рішення про суворі заходи ухвалили після вказівок заступника комісара округу Аднана Фаріда Афріді. Він відреагував на повідомлення про працівників двох відомств, які тривалий час не виконують обов’язків або можуть бути працівниками-привидами, та наказав керівникам відомств ужити правових заходів.

За словами джерел, обидва відомства почали складати списки таких працівників і тих, хто тривалий час відсутній на службі. Джерела також стверджують, що серед них переважають працівники нижчих категорій і вчителі, а значна частина походить із впливових родин. Точна кількість таких працівників наразі невідома.

Читай нас у