У Пакистані обмежили рух у Південному Вазиристані — Dawn

Адміністрації Верхнього та Нижнього Південного Вазиристану в Пакистані запровадили на суботу обмеження за статтею 144, закривши окремі ринки, комерційні центри та ключові дороги. Рішення пояснили безпековими міркуваннями й необхідністю забезпечити перевезення матеріально-технічних вантажів для сил безпеки, повідомляє Dawn.

Відповідні окремі розпорядження у п’ятницю ввечері видали заступниця комісара Нижнього Південного Вазиристану Мусаррат Заман та заступник комісара Верхнього Південного Вазиристану Ірфан Алі. Документи регулюють пересування людей, доступ до визначених доріг та інші види діяльності у районах, на які поширюються обмеження.

Обмеження у Нижньому Південному Вазиристані

У Нижньому Південному Вазиристані дія статті 144 поширена, зокрема, на базар Вани, об’їзну дорогу Вани та інші населені пункти. Заборонено рух маршрутами через Вану, Тіарза-Гейт, Караб-Кот, Танаї, перехрестя Азізабад і міст Даргаї. Також закрито в’їзд на дороги, що з’єднують Гул-Кач із Той-Хуллахом і Танаї.

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Пересування цими маршрутами дозволятимуть лише в екстрених випадках і за попереднім погодженням із поліцією або силами безпеки. Водіям наказали зупиняти транспорт щонайменше за 50 метрів від силовиків. Адміністрація попередила, що за порушення обмежень передбачена відповідальність згідно із законом.

Закриті дороги та ринки

У Верхньому Південному Вазиристані обмеження запровадили в техсілах Сервекай і Сарарогха та прилеглих районах. Там також наказали закрити ринки й комерційні центри. В’їзд заборонили на дорогах у напрямках Ладхи, Макіна, Сарарогхи, Назар-Хеля, мосту Даргаї, Маді-Джана, Шін-Варсака та Джандоли, а також на маршрутах через Сервекай, Молей-Хан-Сараї, Барванд, Асман-Манзу й Торвам.

Для екстрених поїздок необхідні дозвіл поліції або сил безпеки та перевірка документів. Працівникам кампаній із вакцинації проти поліомієліту дозволили пересуватися після підтвердження особи. Водіям у Верхньому Південному Вазиристані також наказали зупинятися за 50 метрів від силовиків, а всім пасажирам — виходити з автомобілів.

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