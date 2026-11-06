У Пакистані обмежили використання держресурсів у семи виборчих округах — Dawn

Виборча комісія Азад Джамму і Кашміру в Пакистані запровадила обмеження на кадрові призначення, переведення держслужбовців, запуск нових проєктів розвитку та розподіл публічних коштів у семи виборчих округах районів Пунч і Судхноті. У цих округах загальні вибори відклали через проблеми з правопорядком.

Як повідомляє Dawn, обмеження діятимуть до завершення виборчого процесу. Рішення ухвалили на засіданні під головуванням головного виборчого комісара, судді у відставці Гулама Мустафи Мугала, після звернень політиків і представників двох районів щодо можливих порушень у період відкладення голосування.

Заборона на кадрові рішення та кошти

У семи округах заборонили призначати й переводити державних службовців, а також створювати нові посади. Якщо призначення або переведення неможливо уникнути, воно потребуватиме попереднього погодження виборчої комісії.

Міністрам і депутатам законодавчих зборів Азад Джамму і Кашміру заборонили розподіляти державні кошти, зокрема фінансування програм розвитку, закяту, вакфів, соціальних програм і Байт уль-Малу. Також не можна роздавати державні матеріали, серед яких електроопори, труби для водопостачання, комерційна та будівельна деревина, а також зрубані в лісах дерева.

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Правила для кандидатів і держслужбовців

Посилаючись на статтю 116-B виборчого закону, комісія заборонила запускати нові проєкти розвитку в цих округах. Водночас поточні роботи, що фінансуються в межах затвердженої щорічної програми розвитку, можуть продовжувати профільні державні відомства.

Кандидатам та їхнім прихильникам заборонили урочисто відкривати будь-які проєкти розвитку. Держслужбовці, окрім працівників, залучених до безпеки, не можуть відвідувати публічні заходи, пов’язані з виборами, або брати участь у кампаніях кандидатів. Використання державних автомобілів для мітингів і процесій також заборонене.

Гулам Мустафа Мугал попередив, що порушення можуть спричинити юридичні та дисциплінарні заходи, зокрема негайне відсторонення відповідальних держслужбовців і дискваліфікацію кандидатів, якщо скарги будуть підтверджені конкретними доказами. Комісія також закликала владу та правоохоронців поліпшити ситуацію з безпекою, щоб провести вибори якомога швидше.

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