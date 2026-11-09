У Пакистані обвалилася захисна дамба біля тунелю греблі Тарбела — Dawn
У Свабі, Пакистан, у понеділок обвалилася захисна дамба біля недобудованого тунелю №5, який зводять у межах проєкту п’ятого розширення греблі Тарбела. Обвал спричинив раптовий приплив води з водосховища, повідомляє Dawn.
Надзвичайна ситуація на об’єкті
Після інциденту на об’єкті оголосили надзвичайну ситуацію. Будівельні роботи призупинили, а працівникам наказали перейти до безпечніших місць. Ці заходи вжили після обвалу захисної споруди та раптового надходження води з водосховища.
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Причини обвалу з’ясовують
Один із посадовців, який був очевидцем події, назвав ситуацію великою катастрофою. За його словами, на той момент не було зрозуміло, як і чому стався обвал. Dawn опублікувало перше повідомлення про подію 9 листопада 2026 року та вказало, що очікує на додаткову інформацію.