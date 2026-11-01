У Пакистані оголосили пілотний проєкт реєстрації виборчинь у двох районах — Dawn

Виборча комісія Пакистану оголосила пілотний проєкт зі скорочення гендерного розриву в реєстрації виборців у районах Касур у провінції Пенджаб і Камбер-Шахдадкот у провінції Сінд. Збір даних для ініціативи триватиме в листопаді 2026 року, а заходи з реєстрації виборців заплановані на період із грудня 2026-го до лютого 2027 року.

Реєстрація та документи

Проєкт має виявити жінок, які мають право отримати комп'ютеризовані національні посвідчення особи та зареєструватися виборцями, а також заохотити й полегшити проходження цих процедур. Як повідомляє Dawn, соціальні працівники та збирачі даних відвідуватимуть домогосподарства, складатимуть списки за статистичними блоками й проводитимуть інформаційні кампанії.

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Мобільні пункти реєстрації

Мобільні реєстраційні фургони Національного управління баз даних і реєстрації Пакистану розгорнуть біля домівок жінок. Допомогу також надаватимуть у пунктах реєстрації, облаштованих у державних будівлях. Комісія планує сприяти реєстрації 115 689 жінок у Касурі та 59 156 жінок у Камбер-Шахдадкоті.

На першому етапі пріоритет нададуть районам із більшим гендерним розривом серед зареєстрованих виборців. До реалізації ініціативи залучать представників освітньої та медичної сфер, організацій громадянського суспільства і місцевих громад.

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