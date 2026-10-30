У Пакистані під час операції загинув фігурант справи про вбивство дитини — Dawn

У Чініоті, Пакистан, під час операції підрозділу Crime Control Department загинув чоловік, який, за даними поліції, фігурував у справі про вбивство 10-річного хлопчика. Як повідомляє Dawn, поліція заявила, що це сталося в ніч на середу.

Перестрілка біля хокейного стадіону

За версією поліції, група CCD під керівництвом відповідального за Бховану Іджаза Асгара встановила блокпост біля хокейного стадіону. Правоохоронці подали сигнал зупинитися двом людям на мотоциклі, однак ті, як стверджує поліція, залишили транспортний засіб, побігли до прилеглих полів і відкрили вогонь.

Поліція повідомила, що її працівники сховалися за службовим фургоном. Помічник субінспектора Абід Алі зазнав влучання кулі, але не був поранений завдяки бронежилету. Під час подальших пошуків правоохоронці, за їхніми словами, знайшли пораненого чоловіка, в якого нібито вистрілив його напарник, що втік з місця події.

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Чоловік назвався Васімом Акрамом із Налка-Адди в Бховані, після чого знепритомнів. Медики служби Rescue 1122, які прибули на місце, констатували його смерть. За даними поліції, Акрам фігурував у справі про вбивство 10-річного Алі, сина його роботодавця.

Ще одна перестрілка в Батті-Валі

В окремому випадку поліція CCD заявила про загибель одного та поранення іншого чоловіка під час перестрілки в селі Батті-Вала. За її версією, п'ятеро озброєних людей на двох мотоциклах не зупинилися на блокпості біля мосту Батті-Вала, залишили мотоцикли та почали стріляти з полів.

Поліція заявила, що перестрілка тривала 15 хвилин. Після неї знайшли двох поранених, які назвалися Карімом Бакхшем із Раджанпура та Ханіфом із Кот-Адду. За твердженням правоохоронців, їх поранили власні напарники: Карім Бакш помер на місці, а Ханіфа доправили до лікарні THQ у Бховані. Поліція також повідомила про вилучення двох пістолетів і реєстрацію справи щодо цих двох чоловіків та трьох їхніх напарників, які втекли.

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