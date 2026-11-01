У пакистанському місті Лаккі-Марват невідомі озброєні нападники відкрили вогонь поблизу зали суду додаткового сесійного судді в місцевому судовому комплексі. Загинув констебль поліції Караматулла, ще двоє людей дістали поранення.

Поранених доправили до Банну

Як повідомляє The Express Tribune, поранення дістали районний секретар з інформації Пакистанської народної партії, адвокат Джавед Ікбал, а також чоловік на ім'я Іншаулла. Обох постраждалих доправили для лікування до міста Банну.

Речник районної лікарні Джалал Хан підтвердив, що до медзакладу привезли тіло загиблого та двох поранених. За даними видання, Караматулла загинув на місці стрілянини.

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Поліція посилила охорону

Стрілянина спричинила паніку серед адвокатів, учасників судових справ та інших відвідувачів комплексу, які шукали безпечне місце. Після інциденту на місце прибула значна кількість правоохоронців.

Поліція перекрила судовий комплекс, призупинила вхід і вихід з його території та посилила охорону. Правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити обставини стрілянини, мотив нападу та особи нападників.

Серія нападів у провінції

Напередодні в окремих інцидентах у Банну, Лаккі-Марваті та Баджаурі загинули троє поліцейських. У Банну також повідомляли про викрадення головного констебля невідомими озброєними людьми.

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