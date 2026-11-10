У Пакистані під час стрілянини загинув чоловік, дві жінки поранені — Dawn

У пакистанському окрузі Кеч під час стрілянини загинув чоловік, а дві жінки дістали поранення. Інцидент стався пізно ввечері в неділю в районі Даббок-Калатук, повідомила поліція.

Спроба викрадення

Як повідомляє Dawn, за даними поліції, п’ятеро невідомих озброєних чоловіків приїхали до району автомобілем, увірвалися до будинку та спробували під дулом зброї викрасти Раза Шаха.

Родичі, які були в будинку, чинили опір і зірвали спробу викрадення. Після цього нападники відкрили вогонь, унаслідок чого Раза Шах загинув, а дві жінки були поранені.

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Поранених доправили до лікарні

Тіло загиблого та поранених жінок доправили до лікарні. Там поранених ідентифікували як Нур Бібі, бабусю загиблого, та Зартун, дружину Гулама Шаха.

Окремо в районі Балногор округу Кеч знайшли тіла двох людей. Поліція доправила їх до лікарні, де одного із загиблих ідентифікували як Рахіма Бахша.

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