У Пакистані після тисняви на заході TikTok-блогера загинули двоє — Dawn

У пакистанському Сіалкоті внаслідок тисняви на заході, анонсованому TikTok-блогером Мухаммадом Ансаром Джаттом, загинули двоє людей, 18 дістали поранення. Поліція затримала шістьох осіб, причетних до організації події, та зареєструвала справу.

Як повідомляє Dawn, Джатт, відомий як Mr Pattlo, анонсував захід мехенді та розіграш призів на території Faraz Cricket Ground на Даска-роуд у п’ятницю ввечері. Біля майданчика зібралися сотні людей. За даними поліції, тиснява почалася після відчинення воріт стадіону.

Поранені та розшук організатора

Спочатку служба Rescue 1122 повідомляла про одного загиблого та 13 поранених. У неділю поліція Сіалкота заявила, що травмувалися 18 осіб, а один із постраждалих помер у державній лікарні, тож кількість загиблих зросла до двох.

За словами правоохоронців, Джатт залишив місце події одразу після інциденту; для його затримання сформували слідчі та рейдові групи. Поліція також вилучила 50 мотоциклів і автомобіль, які мали стати призами розіграшу.

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Окружний начальник поліції Дост Мухаммад заявив, що організатори рекламували в соцмережах розіграш мотоциклів, автомобіля та інших цінних речей, через що на захід прийшла велика кількість людей.

Заяви поліції про порушення

За попередніми висновками поліції, через гучномовці учасників закликали одночасно зайти на територію спортивного майданчика, що спричинило тисняву. Правоохоронці стверджують, що організатори порушили умови дозволу та правила безпеки, а подія також ускладнила рух на головній дорозі між Даскою та Сіалкотом.

У заяві, зареєстрованій 31 жовтня в поліцейській дільниці Мотра, фігурують Джатт, його брат, власник Faraz Cricket Ground, шестеро організаторів і від 40 до 45 невстановлених охоронців. У FIR ідеться, зокрема, про ймовірні порушення умов дозволу, перекриття дороги та пошкодження майна; також зазначено, що натовп потрапив на стадіон через неналежні заходи безпеки.

Адміністрація округу Сіалкот повідомила, що виданий Джатту дозвіл стосувався приватного заходу в закритому приміщенні. За її версією, після повідомлень про порушення в організації дозвіл відкликали ще до початку події.

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