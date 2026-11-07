У Пакистані планують запустити прямі рейси між Пешаваром і Лахором — The Express Tribune

У Пакистані 9 листопада 2026 року планують розпочати прямі авіарейси між Пешаваром і Лахором. Про це оголосив губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Файсал Карім Кунді, повідомляє The Express Tribune.

Менше години в дорозі

За словами Кунді, переліт між Пешаваром і Лахором триватиме від 50 хвилин до однієї години. Новий маршрут має поліпшити транспортне сполучення для жителів провінції, зокрема для тих, хто їздить до Лахора у справах або з іншою метою.

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Плани розширення маршрутів

Губернатор також заявив, що пряме авіасполучення між Пешаваром і Кветтою вже запустили. Водночас у провінції працюють над відкриттям додаткових повітряних маршрутів до інших районів Хайбер-Пахтунхви.

Серед напрямків, які можуть увійти до мережі сполучення, Кунді назвав Дера-Ісмаїл-Хан, Читрал і Парачинар. За його словами, ці ініціативи спрямовані на поліпшення транспортної доступності в провінції та розвиток Пешавара як сучасного міста.

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