У Пакистані планують завершити розширення M4 на початку наступного року — Dawn

У Пакистані розширення 53-кілометрової ділянки автомагістралі M4 між Фейсалабадом і Пінді-Бхаттіаном із чотирьох до шести смуг планують завершити на початку наступного року. Про це під час відвідання будівельного майданчика заявив міністр комунікацій Абдул Алім Хан, повідомляє Dawn.

За словами міністра, роботи на відрізку просуваються швидко. Він назвав розширення дороги відповіддю на давню вимогу жителів Фейсалабада, яка, за його твердженням, залишалася невирішеною протягом 30 років.

Інспекція на розв'язці Камалпур

Хан оглянув будівництво на розв'язці Камалпур та дав доручення відповідальним посадовцям безпосередньо на місці. Він наказав збільшити кількість техніки й працівників, щоб прискорити виконання проєкту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністр заявив, що розширення M4 має зменшити затори, зробити поїздки безпечнішими та зручнішими, а також запобігати дорожнім аваріям. Він також вшанував співробітників дорожньої поліції, які загинули під час виконання службових обов'язків, і зазначив, що безпека пасажирів та поліцейських є одним із завдань проєкту.

Освітлення та зони відпочинку

Після завершення робіт автомагістраль планують облаштувати зеленими насадженнями вздовж обох боків і зеленими смугами в центральній частині. Також передбачено висадження фінікових пальм та створення зон відпочинку для водіїв і пасажирів.

Хан доручив забезпечити повне освітлення ділянки між Пінді-Бхаттіаном і Фейсалабадом, а проєкти зон відпочинку завершити протягом тижня. Він наголосив, що строки будівництва важливі, однак якістю робіт поступатися не можна. За його словами, кошти на проєкт Національне управління автомобільних доріг забезпечило за рахунок власних ресурсів.

Читай нас у