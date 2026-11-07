У Пакистані почали будувати державний зал в аеропорту Ісламабада до саміту ШОС — Dawn

У Пакистані розпочали будівництво нового залу для офіційних делегацій у Міжнародному аеропорту Ісламабада. Об’єкт споруджують у межах підготовки країни до саміту Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва, який запланований в Ісламабаді на серпень 2027 року, повідомляє Dawn.

Зал для офіційних делегацій

Церемонію початку будівництва провів міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф. У ній також взяли участь секретар Міністерства оборони Мухаммад Алі, генеральний директор Управління аеропортів Пакистану віцемаршал авіації Мухаммад Шахід Афзаал та інші посадовці міністерства й управління.

Генеральний директор Управління аеропортів Пакистану заявив, що проєкт має посилити протокольні можливості аеропорту та умови прийому офіційних гостей. Новий зал призначатиметься для глав держав, іноземних високопосадовців, старших урядовців і міжнародних делегацій.

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Після початку будівництва міністр оборони відкрив пам’ятну табличку та взяв участь у висадженні дерева. У матеріалі це названо підтвердженням відданості екологічній сталості.

Прибирання літаків PIA

Паралельно Pakistan International Airlines розпочала поглиблене прибирання літаків свого флоту, щоб покращити стан салонів і чистоту на борту. Спеціальні перевірки прибирання провели в Карачі, Лахорі та Ісламабаді.

Генеральний директор PIA Адріан Гамільтон-Маннс назвав підтримання літаків у відмінному стані пріоритетом компанії. Працівникам, які брали активну участь у прибиранні, вручили відзнаки, сертифікати та грошові премії.

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