У Пакистані почали провадження після смерті чоловіка на блокпості — The Express Tribune

Поліція Равалпінді в Пакистані розпочала юридичні процедури після смерті 30-річного чоловіка на контрольно-пропускному пункті Гангу в Таксилі. Як повідомляє The Express Tribune, речник поліції інспектор Саджадул Хассан заявив, що справу розслідують по суті, а осіб, яких визнають винними у вбивстві, притягнуть до відповідальності.

Заяви родини про побиття

За даними видання, чоловік їхав із Ханпура до Таксили, коли поліцейські зупинили його автомобіль для огляду. Місцеві жителі та родина загиблого стверджують, що під час перевірки правоохоронці жорстоко били його кийками.

За словами родичів, чоловік просив припинити побиття, а діти, які були на місці, також благали поліцейських пощадити його. Родина заявила, що 30-річний чоловік помер на місці внаслідок імовірного насильства з боку поліції. Ці твердження наразі є заявами близьких загиблого.

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Протест і блокування дороги

Після повідомлень про смерть чоловіка мешканці району перекрили дорогу Таксила—Ханпур та оточили поліцейських. На місце прибули старші посадовці поліції Равалпінді.

Очевидці також повідомили, що деякі протестувальники напали на поліцейських, унаслідок чого один правоохоронець дістав тяжкі травми. За словами речника поліції, рух дорогою, яку блокували учасники протесту, згодом відновили.

The Express Tribune зазначає, що цього року в Равалпінді вже лунали інші звинувачення у жорстокому поводженні та неправомірних діях поліції. В окремих випадках правоохоронні органи оголошували службові розслідування або дисциплінарні заходи після скарг і появи відеозаписів.

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