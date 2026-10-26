У Пакистані помер колишній командувач армії Абдул Вахід Какар — Dawn

У Равалпінді, Пакистан, помер колишній командувач армії країни Абдул Вахід Какар. Про його смерть у понеділок повідомила Міжвідомча служба зі зв’язків із громадськістю Пакистану (ISPR), передає Dawn.

Співчуття військових і президента

Голова сил оборони та начальник штабу армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір, а також військові країни висловили глибокий сум через смерть генерала. У заяві ISPR відзначили його військову кар’єру, лідерство та внесок у службу в армії Пакистану й висловили співчуття родині померлого.

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі також висловив співчуття родині колишнього командувача армії. Про це повідомили в офісі президента.

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Служба в армії

Абдул Вахід Какар очолював армію Пакистану з січня 1993 року до січня 1996 року. За даними Dawn, він тиснув на тодішнього президента Гулама Ісхака Хана та прем’єр-міністра Наваза Шаріфа, домагаючись їхніх відставок.

Це передувало виборам 1993 року, на яких Беназір Бхутто обрали прем’єр-міністеркою. Після завершення строку повноважень Какар пішов у відставку.

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