У Пакистані поранили чиновника під час обстрілу його автомобіля — Dawn

У пакистанському окрузі Ноушера невідомі озброєні люди відкрили вогонь по службовому автомобілю помічника комісара округу Мансехра Аділя Васіма. Як повідомляє Dawn з посиланням на посадовців, посадовець дістав поранення. Напад стався в районі Пана-Кот, коли Васім повертався зі свого рідного села Салех-Хана в окрузі Ноушера.

Стан пораненого

Васіма доправили до лікарні Lady Reading у Пешаварі. Речник медзакладу Мухаммад Асім повідомив, що стан посадовця стабільний і він отримує медичну допомогу.

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Розслідування нападу

Після нападу поліція зареєструвала перше інформаційне повідомлення (FIR) і розпочала розслідування. Також правоохоронці розпочали пошукову операцію.

Керівниця поліції округу Ноушера Соня Шамроз заявила, що сформували групу, якій доручили затримати причетних до нападу. Особи нападників і мотив стрілянини в повідомленні не уточнюються.

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