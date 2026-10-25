У Пакистані працівника страхової підозрюють у зґвалтуванні та шантажі — Dawn

Поліція у Сахівалі, Пакистан, зареєструвала справу проти працівника страхової компанії за підозрою у зґвалтуванні жінки та вимаганні в неї грошей і коштовностей на суму 1,06 млн рупій. Про це повідомляє Dawn.

Заява жінки

Заявниця розповіла, що приблизно три місяці тому прийшла до офісу страхової компанії в Azan Heights у Сахівалі, щоб активувати страховий поліс. Там вона познайомилася зі співробітником компанії, який згодом почав телефонувати їй, посилаючись на потребу надати інформацію щодо поліса, документів і внесків.

За її словами, близько двох місяців тому чоловік попросив дозволу відвідати її помешкання нібито у справі страхового поліса. Жінка стверджує, що він застав її вдома саму та зґвалтував, а після того, як вона підняла тривогу, втік.

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Заява про шантаж

Жінка заявила, що спочатку не зверталася до поліції через страх суспільного осуду та шкоди для репутації. Водночас, за її твердженням, підозрюваний надалі шантажував її погрозами розповісти про інцидент її чоловікові.

Під таким тиском, як стверджує заявниця, вона передала підозрюваному готівку та коштовності на суму 1,06 млн рупій. Коли він нібито почав вимагати додаткові гроші, вона звернулася до поліції. Поліція Фарід-Тауна зареєструвала справу за заявою жінки.

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