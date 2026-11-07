У Пакистані прискорять реєстрацію 96 незареєстрованих медресе — Dawn

Комісар дивізії Кветта Зішан Лашарі доручив відповідним органам прискорити реєстрацію 96 релігійних семінарій, що досі не були зареєстровані. Про це повідомляє Dawn.

Реєстрація семінарій

Таке доручення Лашарі дав під час засідання Дивізійного моніторингового комітету, яке він очолював. У зустрічі взяли участь заступники комісарів, а також представники правоохоронних і федеральних органів.

Комісар доручив Спеціальному відділу надати оновлені географічні дані про семінарії. Водночас Управління реєстрації благодійних організацій Белуджистану має пришвидшити оформлення їхньої реєстрації.

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Окремо Зішан Лашарі наказав поліпшити послуги державної освіти та охорони здоров’я в усій дивізії Кветта.

Контртерористичні заходи

Під час засідання також розглянули заходи боротьби з тероризмом, зокрема профілювання підозрюваних і координацію обміну розвідувальною інформацією.

За словами посадовців, дані про 120 осіб, внесених до Fourth Schedule, завантажили до інформаційної панелі відстеження BISA.

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