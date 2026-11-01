У Пакистані проєкт закону про федеральні в’язниці передали МВС — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, фінальний проєкт Закону про федеральні в’язниці та виправні установи 2026 року передали до Міністерства внутрішніх справ для погодження перед внесенням і запровадженням у федеральній столиці. Як повідомляє Dawn, документ підготував нещодавно призначений старший суперінтендант в’язниці Алі Акбар.

Законопроєкт має створити правову основу для заснування, управління, безпеки та охорони в’язниць, а також утримання, виправлення й реабілітації ув’язнених.

Цілі пенітенціарної системи

У проєкті зазначено, що федеральна пенітенціарна система має сприяти захисту справедливого, мирного та безпечного суспільства через виконання судових вироків, норм закону та відповідних правил. Також передбачається тримати ув’язнених у безпечних умовах, забезпечуючи їхні основоположні права, закріплені в конституції, законодавстві та міжнародних конвенціях, учасником яких є Пакистан.

Документ передбачає повагу до гідності всіх ув’язнених і заборону дискримінації, крім випадків, визначених законом. Засуджені мають брати участь у процесі виправлення. Проєкт також допускає заохочення у формі спеціального скорочення строку покарання та грошових виплат відповідно до встановлених правил.

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Управління та права ув’язнених

Уряд зможе оголошувати будівлі, земельні ділянки або інші приміщення федеральними в’язницями та виправними установами, створювати, розширювати, переміщати чи припиняти роботу таких закладів. Кожна в’язниця, оголошена відповідно до закону, перебуватиме під адміністративним контролем і управлінням генерального інспектора.

Проєкт також передбачає створення Ради з управління в’язницями на чолі з головним комісаром. Вона має готувати рекомендації щодо прозорого управління установами та сформувати наглядовий комітет із питань добробуту ув’язнених, благодійних ініціатив, реабілітаційних програм і контролю за адміністрацією в’язниць.

Ув’язнені зможуть подавати скарги, листуватися, здійснювати аудіо- й відеодзвінки через надані у в’язниці засоби, а також приймати родичів, друзів і осіб, які надають правову допомогу. Проєкт допускає зустрічі з подружжям для реалізації подружніх прав. Листування, комунікації та візити контролюватиме працівник в’язниці відповідно до встановлених правил.

Ув’язнені мають дотримуватися дисципліни та законних вказівок персоналу, а також проходити медичні й психологічні огляди. Водночас проєкт передбачає дисциплінарну відповідальність працівників в’язниць за службовий проступок і щонайменше одну можливість оскаржити відповідне рішення.

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