У Пакистані пропонують знову призначити голову PCSIR на рік — Dawn

У Пакистані Міністерство науки і технологій запропонувало повторно призначити доктора Сайєда Хуссейна Імама Абіді головою Пакистанської ради з наукових та промислових досліджень (PCSIR) ще на один рік. У міністерстві заявили, що після розгляду заявок на посаду не змогли визначити відповідного кандидата, повідомляє Dawn.

Пропозиція для кабінету

Пропозицію, схвалену міністром науки і технологій, передали раднику прем’єр-міністра доктору Сайєду Таукіру Шаху. Міністерство прагне отримати погодження федерального кабінету відповідно до Правил ведення урядової діяльності 1973 року.

Абіді вперше призначили головою PCSIR 19 жовтня 2020 року на стандартний трирічний строк. Після цього його повторно призначили на другий термін, який завершився 18 жовтня 2026 року. Тепер міністерство пропонує призначити його на період із 19 жовтня 2026 року до 18 жовтня 2027 року або до призначення голови на постійній основі — залежно від того, що станеться раніше.

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Заявки та відбір

Оголошення про вакансію голови PCSIR за шкалою MP-I опублікували в національних газетах 12 жовтня, а прийом заявок тривав до 27 жовтня. У поданні міністерства зазначено, що всі отримані заявки розглянули, однак відповідного кандидата не визначили. Посаду планують оголосити повторно, оскільки новий відбір, співбесіди та інші процедури можуть тривати значний час.

За даними джерел видання, на посаду подалися понад 100 науковців, зокрема колишні керівники наукових установ, що працюють у сфері відповідальності міністерства. Щонайменше 68 претендентів мають ступінь доктора філософії. Серед заявників були віцеканцлери, старші науковці, головні наукові співробітники, генеральні директори, академіки та дослідники у сферах інженерії, біотехнологій, сільського господарства, енергетики й промислових досліджень.

Джерела Dawn стверджують, що після надходження заявок міністерство не сформувало комітети для розгляду та відбору кандидатів, хоча такі комітети зазвичай створюють. Один із заявників повідомив виданню, що його не запрошували на співбесіду або інші етапи відбору. Секретар і спільний секретар міністерства не відповіли на запити Dawn, а представник відомства зі зв’язків із громадськістю не надав обіцяної офіційної позиції протягом близько двох днів.

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