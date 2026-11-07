У Пакистані протест припинили після порятунку викраденого чоловіка — Dawn

У окрузі Кіла-Абдулла в Пакистані протестувальники припинили сидячий протест і погодилися поховати загиблих після того, як влада повідомила про порятунок викраденого Гайдара Какара. Рух трасою Кветта — Кіла-Абдулла — Чаман відновили, повідомляє Dawn.

Протест після нападу

Акція розпочалася раніше цього тижня після стрілянини в Кіла-Абдуллі, унаслідок якої загинули троє людей, а Гайдара Какара викрали. Родичі загиблих винесли тіла на трасу, вимагаючи від влади вжити заходів проти причетних до нападу.

Міністр внутрішніх справ провінції Белуджистан Мір Зіаулла Лангове заявив, що Какара врятували та передали родині. Після цього місцеві жителі й представники племен вирішили припинити протест.

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Домовленості з владою

За словами радника з питань внутрішніх справ Белуджистану Бабара Юсуфзая, домовленості вдалося досягти після нічних переговорів між демонстрантами та делегацією провінційної влади. У них брали участь міністр охорони здоров’я Белуджистану Бахт Мухаммад Какар, депутати провінційної асамблеї Асфанд’яр Какар і Замрак Хан Ачакзай, а також генеральний секретар Пакистанської народної партії в Белуджистані Раббані Какар.

Міністр охорони здоров’я заявив, що переговори дали змогу владнати всі вимоги протестувальників, а виконання взятих перед ними зобов’язань є відповідальністю провінційного уряду. Лангове також пообіцяв забезпечити захист життя й майна жителів.

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