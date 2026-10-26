У Пакистані проти поліцейського відкрили справу через смерть жінки — Dawn

У Бахавалпурі, Пакистан, поліція зареєструвала справу про вбивство проти констебля Васіма та його ймовірних спільників у зв’язку зі смертю Набіли Бібі. Як повідомляє Dawn, інцидент стався в неділю в селі Мухаммад-Наїч на території, яку обслуговує відділок поліції Чаннігот.

Заява родича загиблої

Заявник Абід Хуссейн розповів поліції, що прийшов разом зі своєю родичкою Набілою Бібі до констебля Васіма. За його словами, вони хотіли поскаржитися на ймовірне побиття 15-річного сина Хуссейна Зайна під час волейбольного турніру.

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Хуссейн стверджує, що Васім, його двоюрідний брат Шафік та інші люди побили Набілу Бібі, після чого вона померла на місці. Ці обставини є версією заявника у справі.

Дії поліції

Поліція Чаннігота зареєструвала справу про вбивство та направила тіло жінки на судово-медичну експертизу. За даними поліції, підозрювані залишили місце події.

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