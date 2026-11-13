У Пакистані радять зменшити заставу для організаторів паломництв — Dawn

Комітет Національної асамблеї Пакистану з питань релігійних справ рекомендував переглянути та зменшити заставу, яку мають сплачувати організатори паломництв. Ідеться про депозит у розмірі 1 млн рупій, який, на думку членів комітету, створює фінансове навантаження, зокрема для невеликих операторів.

Як повідомляє Dawn, комітет також доручив Міністерству релігійних справ пришвидшити перевірки безпеки та видачу реєстраційних сертифікатів організаторам паломництв.

Перевірка політики для паломників

Комітет доручив Міністерству релігійних справ подати політику управління поїздками заїренів — паломників — для аналізу. Комітет планує виявити прогалини в її виконанні та оцінити послідовність регуляторної бази.

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За даними міністерства, перевірку безпеки в Міністерстві внутрішніх справ уже пройшли 922 компанії. Для реєстрації було опрацьовано 282 компанії, а 261 реєстраційний сертифікат уже видали.

Візи та операції хаджу

Комітет також запропонував Міністерству релігійних справ координувати роботу з Міністерством закордонних справ, аби полегшити оформлення віз представникам релігійних меншин, які планують відвідати свої святі місця.

Окремо члени комітету наголосили, що фінансові операції та контрактні домовленості під час організації хаджу мають бути прозорими, підзвітними та відповідати встановленим правилам і процедурам конкурентних закупівель. Засідання в Ісламабаді провів виконувач обов’язків голови комітету Мухаммад Іджазул Хак.

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