У Пакистані релігійні діячі підтримали рішення проти тероризму — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, релігійні вчені, духовні лідери та представники різних конфесій одностайно підтвердили підтримку релігійного рішення проти тероризму, самогубних нападів і екстремізму. Учасники також підтримали національний наратив Паїгам-і-Пакистан, повідомляє Dawn.

Заява учасників зустрічі

Декларацію ухвалили під час спільної зустрічі Національного комітету Paigham-i-Amn і провінційного комітету Paigham-i-Amn Белуджистану в Jamia Salafia Dawat-ul-Haq. Головував на заході голова Пакистанської ради улемів і координатор національного комітету Хафіз Мухаммад Тахір Мехмуд Ашрафі.

Учасники заявили, що самогубні напади та вбивства невинних людей заборонені ісламом. Вони наголосили, що жодна людина чи група не має права застосовувати насильство проти держави або брати закон у свої руки від імені релігії, секти чи ідеології.

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Захист молоді від екстремізму

У декларації також засудили використання жінок, дітей, студентів і молоді для терористичної діяльності, назвавши це релігійно забороненим і злочином проти людяності. Учасники висловили підтримку органам національної безпеки в боротьбі з тим, що в заяві названо Fitna al-Khawarij і Fitna al-Hindustan.

Вони зазначили, що мир у Белуджистані є необхідним для стабільності країни, та пообіцяли сприяти міжконфесійному і міжсектантському порозумінню, релігійній толерантності й національній єдності. Також учасники заявили про намір захищати молодь від екстремістських ідей, пропаганди ненависті та терористичних організацій.

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