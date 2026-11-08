У Пакистані сапер поліції загинув під час знешкодження вибухівки — Dawn

У Пакистані, в окрузі Верхній Південний Вазиристан, під час знешкодження саморобного вибухового пристрою загинув помічник керівника поліцейської групи зі знешкодження вибухових пристроїв Абдул Джаббар. Вибух стався в районі Джанта техсілу Сарарогха у суботу.

Вибух під час знешкодження пристрою

Окружний начальник поліції Верхнього Південного Вазиристану Ашфак Хан повідомив Dawn, що Джаббар знешкоджував вибуховий пристрій, коли стався вибух. Сапер зазнав тяжких поранень і згодом помер.

За даними поліцейських джерел, перед цим Джаббар успішно знешкодив один пристрій, закладений у цій місцевості. Вибух стався, коли він намагався нейтралізувати інший пристрій. Поліція припускає, що другий вибуховий пристрій могли встановити для атаки на саперну групу, однак обставини інциденту ще розслідують.

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Поліція почала розслідування

Після повідомлення про вибух на місце прибули начальник поліцейського відділку Сарарогха та інші правоохоронці. Вони оглянули територію, зібрали докази й почали розслідування.

Того ж дня на базарі Той-Хулла в Нижньому Південному Вазиристані невідома людина в бурці кинула ручну гранату поблизу місця, де перебували поліцейські. Граната не вибухнула, а нападник утік. Його особу не встановили.

Як зазначає видання, протягом останніх двох років у Верхньому та Нижньому Південному Вазиристані почастішали напади на поліцію, сили безпеки й цивільних.

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