У Пакистані щонайменше дев’ятеро людей загинули через вибух у швидкій — Anadolu Agency

Щонайменше дев’ятеро людей загинули, а кілька дістали поранення через вибух кисневого балона в автомобілі швидкої допомоги в окрузі Тхарпаркар на півдні пакистанської провінції Сінд. Про інцидент у четвер, 29 жовтня, з посиланням на поліцію повідомило Anadolu Agency.

Обставини вибуху

Інцидент стався пізно ввечері в середу в місцевій лікарні в окрузі Тхарпаркар. На час події працівники медзакладу готували пацієнтів до перевезення.

Персонал під’єднував кисневий балон усередині автомобіля швидкої допомоги. Під час під’єднання балон вибухнув, після чого автомобіль загорівся.

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Серед загиблих були пацієнти та працівники лікарні. Поліція повідомила про загиблих і постраждалих після вибуху в автомобілі, який перебував біля місцевого медзакладу.

Постраждалі та перевірка

За даними агентства, п’ятеро людей зазнали тяжких опіків. Влада розпочала перевірку обставин аварії.

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