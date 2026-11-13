У Пакистані швидке зростання населення назвали надзвичайною ситуацією — Dawn

Виконавчий комітет Національної ради з народонаселення Пакистану на першому засіданні в Ісламабаді визнав швидке зростання чисельності населення надзвичайною ситуацією національного масштабу, що потребує термінових і скоординованих дій. Про це повідомляє Dawn.

Зростання після спаду

Засідання відбулося в Комісії з планування та було присвячене виконанню заходів у сфері планування населення й розвитку. Його співголовами стали міністр планування та розвитку Ахсан Ікбал і міністр охорони здоров’я Мустафа Камаль. У ньому взяли участь федеральні міністри та секретарі, представники провінцій і регіонів, а також посадовці з усіх чотирьох провінцій, Азад-Джамму і Кашміру та Гілгіт-Балтистану.

Ікбал заявив, що темпи приросту населення, які поступово знизилися до 2,4%, знову зросли до 2,55% за підсумками перепису 2023 року. За його словами, без узгодження приросту населення з наявними ресурсами буде важко забезпечити сталий розвиток та економічне процвітання.

Він також зазначив, що за зростання економіки на 5% і населення на 2,5% реальне зростання на душу населення становитиме лише 2,5%. Ікбал наголосив, що неконтрольований приріст населення ускладнюватиме забезпечення потреб у освіті, медичній допомозі, працевлаштуванні та базових послугах.

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Плани для провінцій

Комітет розглянув проєкти Національної політики у сфері охорони здоров’я та народонаселення, а також Програми стабілізації населення, які представило Міністерство охорони здоров’я. Провінціям і регіонам доручили повідомити про створення рад та виконавчих комітетів з питань населення, підготувати кошторисні плани реалізації програми й підключити відсутні потоки даних до системи управління логістикою контрацептивів.

Ікбал також звернув увагу, що чинна формула розподілу ресурсів Національної фінансової комісії на 82% залежить від чисельності населення. Він запропонував пов’язати її з показниками розвитку та сталості, щоб заохочувати провінції підтримувати збалансований приріст населення.

Окремо Population Council спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення провела консультації з релігійними діячами, медиками та політиками щодо добробуту сімей, здоров’я матерів і дітей, відповідального батьківства та інтервалів між народженнями дітей. Учасники наголосили, що такі інтервали є медичним заходом для захисту здоров’я матерів і дітей.

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