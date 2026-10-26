У Пакистані сім людей загинули після падіння фургона в глибокий кювет — Dawn

В окрузі Муррі в Пакистані семеро людей загинули після того, як пасажирський фургон Suzuki Bolan з’їхав із дороги, впав у глибокий кювет та загорівся. Аварія сталася поблизу Броха-Чоук у районі Чоукі-Трет, повідомляє Dawn з посиланням на місцеву поліцію.

Загиблі були членами однієї родини

Серед загиблих були дві жінки та п’ятеро дітей. Поліція ідентифікувала їх як Алмас, дружину Танвіра, та її трьох дочок, а також Шахіну, дружину Мумтаза, та її двох дочок.

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Усі загиблі належали до однієї родини із села Дхалла в окрузі Муррі. За словами начальника окружної поліції доктора Рази Танвіра, родина поверталася до свого села після весільної церемонії в Абботтабаді, коли сталася аварія.

Поранених доправили до лікарні

Ще семеро людей дістали поранення та були доправлені на лікування до лікарні Holy Family у Равалпінді. Серед поранених названі Аршад, Нігат, Лаіба, Кашан, Ема Нур, Тайяб Махмуд і Раіма Нур.

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