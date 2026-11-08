У Пакистані створили слідчу групу після сутичок у Котрі — Dawn

У місті Котрі в Пакистані створили спільну слідчу групу для розслідування насильницьких сутичок між двома групами учасників судового процесу. Інцидент стався 30 жовтня після слухання справи в судовому комплексі міста, повідомляє Dawn.

Суперечка після слухання

У конфлікті брали участь представники громад Бурфат і Бареджо. Між ними виникла гостра суперечка, що переросла в бійку, а згодом деякі учасники застосували вогнепальну зброю.

Ділшер, син Джаффара Бурфата, загинув. Касім, син Гул Хассана, Аяз, син Алі Мохаммада, та Асіф, син Алі Акбара, дістали поранення й були доправлені до університетської лікарні Ліакат у Хайдарабаді. Ще одного травмованого, Азема Бареджо, його брат Дхані Бакш відвіз до університетської лікарні Ліакат у Джамшоро.

Після інциденту Азема та Шаріфа затримали за підозрою у вбивстві Ділшера Бурфата.

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Розслідування та справа

Спільну слідчу групу сформував старший суперінтендант поліції Джамшоро. Її очолює керівник поліцейського підрозділу Котрі, а до складу увійшли начальники відділків поліції Котрі, A-Section і B-Section та ще четверо поліцейських.

Група розслідуватиме обвинувачення у справі №484/26, зареєстрованій у відділку поліції Котрі за статтями Кримінального кодексу Пакистану. Вона має збирати матеріальні та непрямі докази й щодня подавати звіти старшому суперінтенданту поліції Джамшоро.

Заяву до поліції подали проти Дхані Бакша, його сина Сармада та братів Азема, Аслама, Шаріфа й Ісмаїла. Дхані Бакш, Азем та Ісмаїл працюють репортерами в різних медіаорганізаціях.

Суперечка між сторонами стосувалася права власності на земельні ділянки в селі Юсуф Балоч у Котрі. Суд розглядав клопотання про підтвердження запобіжної застави до арешту, подані Аземом, його братом Шаріфом і їхнім племінником Сармадом. Суд підтвердив заставу для Азема й Шаріфа, але відхилив клопотання Сармада, який уникнув затримання.

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