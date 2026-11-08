У Пакистані триває голосування на довиборах у двох округах Пенджабу — Dawn

У Пакистані, в провінції Пенджаб, 8 листопада триває голосування на довиборах у виборчих округах NA-77 та PP-203. Про це повідомляє Dawn.

Вакантне місце в NA-77

Місце в окрузі NA-77 стало вакантним після смерті 11 вересня п’ятиразового депутата Чаудрі Мехмуда Башира Вірка, який тривалий час хворів. Серед кандидатів на довиборах є його син Рашид Башир Вірк. Загалом документи для участі у виборах подали 18 кандидатів, тоді як опозиційні партії, зокрема PTI, PPP та Jamaat-i-Islami, не беруть участі у цих довиборах.

Виборча комісія Пакистану розглядає ймовірне порушення виборчого кодексу міністром інформації Аттауллою Тараром під час кампанії в NA-77. За даними комісії, міністр прибув до округу гелікоптером і виступив на передвиборчому заході на підтримку Рашида Башира Вірка. Виборчий кодекс забороняє посадовцям, зокрема федеральним міністрам, брати участь у передвиборчій агітації.

Комісія запросила звіти окружного посадовця з моніторингу та окружного керівника виборів і зобов’язала Тарара особисто з’явитися до неї. Також вона заявила, що результати голосування в NA-77 можуть утримати до ухвалення остаточного рішення у цій справі.

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Другі довибори в PP-203

Довибори в окрузі PP-203 призначили після смерті 17 вересня 2026 року депутата провінційної асамблеї від Пакистанської мусульманської ліги — Наваз Чаудрі Мухаммада Ханіфа Джутта через зупинку серця. Це вже другі довибори в окрузі після загальних виборів 2024 року.

Спочатку в окрузі переміг незалежний кандидат Рай Муртаза Ікбал, якого підтримувала PTI: він отримав 55 874 голоси проти 35 163 у Джутта. Згодом Виборча комісія позбавила Ікбала та ще чотирьох парламентарів, підтриманих PTI, мандатів після їхнього засудження антитерористичним судом у Фейсалабаді. На довиборах 23 листопада 2025 року переміг Джутт із 46 820 голосами, а незалежний кандидат Фалік Шер набрав 10 975 голосів.

Для проведення голосування в PP-203 залучили близько 1 370 працівників виборчих дільниць, з них 574 жінки та 796 чоловіків. В окрузі відкрили 185 дільниць: 11 категорії A, 37 категорії B та 137 категорії C. Для безпеки залучили 1 100 працівників, а до плану організації дорожнього руху призначили понад 65 осіб.

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