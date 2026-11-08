У Пакистані троє людей загинули через обрив високовольтної лінії — Dawn

У пакистанському Форт-Аббасі троє членів однієї родини загинули від ураження електричним струмом після обриву високовольтної лінії, що проходила над їхнім будинком. Інцидент стався близько 00:30 7 листопада в Чаку 272/HR, повідомляє Dawn.

Загиблі — батьки та син

За даними служби Rescue 1122, лінія електропередачі напругою 11 кВА обірвалася та впала на трьох людей, які загинули на місці. Загиблими були 40-річний Мухаммад Бута, його 35-річна дружина Шазія та їхній 15-річний син Салман.

Начальник поліції Форт-Аббаса Аднан Алі розповів, що родина працювала на цегельному заводі та жила в невеликому тимчасовому будинку. За його словами, Салман спав у дворі, коли на нього впав дріт. Батьки, які перебували в кімнаті, почули його крики та намагалися допомогти синові, але також зазнали смертельного ураження струмом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви місцевих жителів

Місцеві жителі заявили, що високовольтні кабелі були зношеними, а до посадовців Mepco неодноразово надходили скарги. Вони вимагали прозорого розслідування та притягнення до відповідальності посадовців, яких вважали недбалими.

Представник Mepco в Бахавалнагарі Халід Сіал заявив, що жоден кабель не був обірваний або відремонтований. За його словами, групи з Мултана прямували до місця події, щоб з'ясувати обставини.

Читай нас у