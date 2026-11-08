У Пакистані трьох поліцейських відсторонили після рейду в цивільному — Dawn

У місті Чініот у Пакистані трьох поліцейських відсторонили від служби після рейду до будинку в цивільному одязі. Начальник окружної поліції Навід Атіф також призначив розслідування інциденту, відео якого поширилося в соціальних мережах.

Рейд у цивільному одязі

Як повідомляє Dawn, від служби відсторонили констеблів Шахзеба, Акіла та Ехсана з поліцейського відділку Раджоа. Рішення ухвалили через неналежну поведінку поліцейських.

Правоохоронці вирушили до селища Чак 130-JB, щоб затримати кількох підозрюваних. Вони були без форми, тому жінки, за даними видання, сприйняли їх за грабіжників і почали чинити опір. Під час сутички на поліцейських порвали одяг.

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Відео та службова перевірка

На відео, яке стало вірусним, видно, як жінки б’ють поліцейських у полі. Також на записі правоохоронці вживають образливі висловлювання щодо жінок. Після появи відео начальник окружної поліції призначив суперінтенданта поліції Мухаммада Афзаала для перевірки обставин інциденту.

Окремий інцидент із перестрілкою

Окремо Dawn повідомило про перестрілку за участю підрозділу Crime Control Department поблизу мосту Ділувала в районі Чак 227-JB. За даними поліції, після вимоги зупинитися пасажири автомобіля вийшли в поле та відкрили вогонь. Констебль Перваїз Хуссейн дістав поранення, а після десятихвилинної перестрілки поліцейські виявили двох поранених підозрюваних. Видання також повідомило, що внаслідок цього інциденту двоє підозрюваних загинули.

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