У Пакистані умовно відновили продаж карбаміду ще у 17 округах — Dawn

Влада пакистанської провінції Белуджистан умовно скасувала заборону на продаж і купівлю карбамідних добрив ще у 17 округах. Рішення поширюється на Хуб, Джаффарабад, Сохбатпур, Уста-Мухаммад, Джхал-Магсі, Дера-Бугті, Бархан, Сібі, Качхі, Хуздар, Кхаран, Лоралай, Кіла-Сайфулла, Кветту, Пішин, Калат і Панджгур.

Про це повідомляє Dawn з посиланням на офіційне повідомлення, видане генеральним директором департаменту сільського господарства провінції з питань дорадництва. Раніше продаж карбаміду вже дозволили в округах Насірабад і Ласбела.

Заборону запровадили у серпні

Обмеження на торгівлю карбамідом у Белуджистані ввели в серпні через побоювання, що антидержавні елементи можуть використати добриво для виготовлення вибухових пристроїв. Заборона створила значні труднощі для фермерів та спричинила протести в деяких районах провінції.

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Контроль за продажем і перевезенням

Згідно з новими вимогами, продавці добрив мають дотримуватися встановлених процедур і вести повний облік продажів фермерам. Купівля чи продаж карбаміду поза визначеними правилами заборонені.

Працівники департаменту сільського господарства, заступники комісарів округів та правоохоронні органи контролюватимуть запаси добрив і їхнє переміщення. Продавцям, які порушать процедури, загрожують суворі заходи та анулювання ліцензій.

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