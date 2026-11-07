У Пакистані відкриють п’ять мобільних лабораторій для перевірки ліків — Dawn

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва наступного тижня планують запустити п’ять мобільних лабораторій для перевірки ліків. Вони мають посилити контроль за обігом медикаментів та допомогти виявляти на ринках неякісні, підроблені й підозрілі препарати.

Лабораторії на колесах

Радниця губернатора з питань охорони здоров’я та населення Нігар Джохар Хан оглянула обладнані лабораторні фургони під час візиту до Генеральної дирекції контролю за лікарськими засобами та фармацевтичних послуг. Офіційне відкриття п’яти лабораторій запланували в Будинку губернатора на наступний вівторок, повідомляє Dawn.

Під час візиту радниця також ознайомилася з роботою підрозділів дирекції, зокрема з її регуляторними функціями, моніторингом якості медикаментів і заходами щодо забезпечення доступності безпечних ліків.

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Перевірки на місці

Мобільні лабораторії обладнали технологіями інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є та раманівської спектроскопії. За їхньою допомогою інспектори зможуть проводити первинний аналіз препаратів на місці, зокрема перевіряти хімічний склад, компоненти та відповідність установленим стандартам сили дії.

Фургони розподілять між різними регіонами провінції, щоб інспектори могли перевіряти ліки на ринках та в інших місцях. Якщо первинний скринінг виявить підозрілі або неякісні препарати, інспектори відбиратимуть зразки та надсилатимуть їх до лабораторії тестування лікарських засобів у Пешаварі для детального аналізу й подальших дій.

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