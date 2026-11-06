У Пакистані відкрили підземний проїзд, збудований за 27 днів — Dawn

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф відкрив в Ісламабаді підземний проїзд Kashmir Chowk, будівництво якого завершили за 27 днів. Глава уряду назвав швидке завершення проєкту міні-дивом, повідомляє Dawn.

Параметри проєкту

За словами Шарифа, підземний проїзд завдовжки 500 метрів звели разом із чотирикілометровою дорогою. Вартість проєкту становила 1,4 млрд пакистанських рупій. Спочатку його оцінювали у 1,6 млрд рупій.

Прем’єр заявив, що під час укладання контракту дотримувалися прозорості. Проєкт також передбачав висадження тисяч дерев і встановлення двох пам’ятних об’єктів, присвячених Кашміру.

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Рух транспорту та підготовка до саміту

Управління розвитку столиці Пакистану повідомило, що до початку робіт через перехрестя Kashmir Chowk проїжджало близько 107 тисяч автомобілів. Це спричиняло затори, затримки та конфліктні ситуації в русі, зокрема в години пік і під час пересування VIP-кортежів.

Після відкриття транспорт із боку Файзабада рухатиметься поверхнею підземного проїзду, тоді як автомобілі з боку Serena прямуватимуть підземним маршрутом у напрямку Файзабада. Шариф зазначив, що об’єкт потрібно було завершити до саміту Шанхайської організації співробітництва, який наступного року прийматиме Ісламабад.

Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві заявив, що роботи контролювала третя сторона, а якістю будівництва не поступалися заради швидкості. За його словами, в межах проєкту висадили 6340 дерев.

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