У Пакистані відсторонили двох професорів через підозри в порушеннях — Dawn

Університет Пенджабу в Лахорі, Пакистан, відсторонив від роботи професорів Азхара Наїма та Камрана Абіда. Це сталося після того, як постійний комітет Асамблеї Пенджабу з питань вищої освіти доручив провести розслідування ймовірних порушень під час їхніх призначень і кар’єрних підвищень, повідомляє Dawn.

Розслідування та відсторонення

Комітет розглянув питання 22 жовтня у межах депутатського звернення №406/26 щодо ймовірно незаконних призначень двох професорів. Він доручив університету провести комплексне розслідування, встановити роль адміністративних посадовців у можливих порушеннях та подати звіт протягом двох тижнів.

Депутат Асамблеї Пенджабу Раджа Шаукат Бхатті заявив, що професори могли обійти рішення університетського синдикату, отримавши призначення та підвищення за сприяння колишньої адміністрації університету. Депутат Рана Аршад закликав перевірити всі документи щодо набору працівників і кар’єрних підвищень у виші.

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Накази про відсторонення датовані 23 жовтня та набули чинності негайно, до окремого розпорядження. Їх видав віцеканцлер Університету Пенджабу Мухаммад Алі Шах відповідно до статті 15(3) закону про університет 1973 року; накази мають бути затверджені синдикатом вишу. Обом професорам наказали з’явитися до офісу реєстратора, а на час відсторонення вони отримуватимуть виплати відповідно до правил.

Посади професорів і реакції

Азхар Наїм працює професором Інституту електротехніки, електроніки та комп’ютерної інженерії, а Камран Абід очолює цей інститут. Виконання поточних обов’язків директора інституту тимчасово доручили доценту Файнану Ханіфу.

Академічна асоціація працівників Університету Пенджабу підтримала розслідування. Її президент Амджад Аббас Магсі також заявив, що Високий суд Лахора раніше наказував провести перевірку цих призначень. Водночас Об’єднаний комітет дій Університету Пенджабу звинуватив адміністрацію у поданні односторонньої інформації комітету Асамблеї та заявив про намір скористатися юридичними засобами захисту.

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