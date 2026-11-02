У Пакистані відзначили 79-ту річницю незалежності Гілгіт-Балтистану — Dawn

У Гілгіт-Балтистані в Пакистані 1 листопада відзначили 79-ту річницю проголошення незалежності регіону. Урочистості пройшли в усіх 10 районах і включали військові паради, культурні заходи, змагання з поло та вшанування учасників боротьби проти влади Догра. Про це повідомляє Dawn.

Будівлі державних установ прикрасили пакистанськими прапорами. У святкових подіях брали участь жителі регіону в традиційному одязі.

Церемонія в Гілгіті

Уранці в історичному Чинар-Багху в Гілгіті відбулася церемонія підняття прапора. У ній взяли участь губернатор Саїд Мехді Шах, головний міністр Амджад Хуссейн, командувач сил Гілгіт-Балтистану генерал-майор Тадждід Мумтаз, міністри, обрані представники, цивільні та військові посадовці.

Губернатор, головний міністр і командувач поклали вінки до меморіалу полеглих і прочитали фатіху. Підрозділи поліції та скаутів Гілгіт-Балтистану віддали салют.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На вертолітному майданчику пакистанської армії в Гілгіті відбувся парад за участю підрозділів армії Пакистану, Центру легкої піхоти Півночі, скаутів Гілгіт-Балтистану, жіночої поліції та поліції Гілгіт-Балтистану. Програма також включала польоти на парапланах, місцеві спортивні змагання і танці молоді під національні пісні.

Заяви керівництва

Головний міністр Амджад Хуссейн назвав 1 листопада важливою датою в історії Гілгіт-Балтистану. Він заявив, що пам’ять про жертви предків має бути основою для розвитку, добробуту, миру, справедливості та служіння суспільству.

Dawn зазначає, що 1 листопада 1947 року скаути Гілгіт-Балтистану звільнили регіон від влади Догра, підняли прапор свободи та проголосили незалежну державу, яка згодом приєдналася до Пакистану. Президент Асіф Алі Зардарі та прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф привітали жителів регіону й вшанували учасників тих подій.

Міжвідомча служба зв’язків із громадськістю Пакистану також представила спеціальну пісню, присвячену жителям Гілгіт-Балтистану. Її створили місцеві митці: автором віршів став Зішан Мехді, а виконавцем — Джей Джей Алі Шина зі Скарду.

Читай нас у