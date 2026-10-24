У Пакистані в програмі соціальної підтримки Benazir Income Support Programme (BISP) виявили фінансові порушення на 24 млрд рупій. Згідно з документами, поданими Міністерством боротьби з бідністю до Національної асамблеї, виплати, призначені для малозабезпечених сімей, отримали понад 140 тисяч державних працівників і пенсіонерів.

Як повідомляє The Express Tribune, 140 488 державних працівників отримували кошти програми, хоча не мали на це права. Порушення виявили ще у 2019 році, однак виплати тривали протягом наступних шести років.

Виплати після виявлення порушень

У 2019–2020 фінансовому році державні працівники та пенсіонери отримали 23,13 млрд рупій. Ще 900 млн рупій виплатили після того, як серед одержувачів виявили державних працівників. За офіційними даними, у 2020–2021 фінансовому році понад 12 тисяч працівників отримали 146,7 млн рупій.

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Документи також містять дані про 2 447 державних працівників, які одержали виплати у 2021–2022 роках, 2 235 — у 2022–2023 роках та 12 078 — у 2024–2025 роках. Серед одержувачів коштів були й 236 працівників самої BISP.

Повернули лише частину коштів

Із загальної суми порушень стягнули 710 млн рупій. FIA стягнуло 540 млн рупій, інші державні відомства — 145 млн рупій, а BISP — ще 21,5 млн рупій зі своїх працівників.

Відомості про працівників, яких підозрюють у причетності до порушень, передали відповідним відомствам для подальших дій. Влада також вирішила перевірити дані більш як 600 тисяч державних працівників і пенсіонерів.

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