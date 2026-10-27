У Пакистані вирішили активувати екологічний фонд після понад 10 років простою — Dawn

У Пакистані вирішили активувати Clean Environment Fund Company (CEFC), яка понад десять років залишалася неактивною після створення. Компанія має мобілізувати та використовувати ресурси для природоохоронних ініціатив і працюватиме при Пакистанському агентстві із захисту довкілля (PEPA).

Рішення комітету

Рішення ухвалив Кабінетний комітет з державних підприємств, який очолює міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб. Комітет схвалив запит Міністерства зміни клімату та координації довкілля щодо активації CEFC, повідомляє Dawn.

Згідно з офіційною заявою, до ради директорів CEFC мають призначити двох членів за посадою та трьох незалежних директорів. Також комітет погодив введення нових членів до рад директорів кількох державних підприємств.

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Причини бездіяльності

CEFC заснували у 2015 році як некомерційну структуру відповідно до статті 42 Companies’ Ordinance. Її завданням була підтримка охорони, збереження, відновлення та поліпшення довкілля через залучення й використання ресурсів для екологічних ініціатив.

Компанія залишалася неактивною, попри неодноразові попередження державних аудиторів про порушення законодавчих вимог. Генеральний аудитор Пакистану зазначав, що CEFC не проводила засідань ради директорів і не виконувала вимоги щодо проведення щорічних загальних зборів, передбачених статтею 132 Companies Act.

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