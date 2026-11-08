Влада пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва заявила про намір без зволікань заповнити 17 тисяч вакантних посад у поліції. Про це губернатор провінції Файсал Карім Кунді сказав під час наради з питань безпеки в губернаторському будинку в Пешаварі, повідомляє The Express Tribune.

У нараді взяли участь радники губернатора, головний секретар провінції, старші поліцейські та цивільні посадовці, а також представники інших силових структур. Кунді уточнив раніше озвучені дані про нестачу кадрів: за його словами, у поліції є не 10 тисяч, а 17 тисяч вакантних посад.

Фінансування поліції та системи протидії дронам

Чинний уряд провінції пообіцяв виділити цього року 70 млрд пакистанських рупій на поліцію та ще 10,3 млрд рупій — на Контртерористичний департамент. Також влада планує встановити системи протидії дронам у Дера-Ісмаїл-Хані, Лаккі-Марваті та Банну.

Секретар внутрішніх справ провінції Амджад Алі Хан заявив, що для боротьби з тероризмом підготували нову стратегію. За його словами, вона передбачає посилення операцій на основі розвідувальних даних і затримання осіб, яких влада вважає пособниками бойовиків.

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Кадровий дефіцит і втрати силовиків

За словами Амджада Алі Хана, у поліції залишаються вакантними понад 10 тисяч посад, а в Контртерористичному департаменті — 638. Він також заявив, що попередня адміністрація передбачила для 22 районів 6,4 млрд рупій, проте виділила лише 1 млрд рупій.

Посадовець повідомив, що за останні два роки було вбито 3788 осіб, яких влада називає терористами, а також загинули 1200 працівників правоохоронних органів. Він додав, що чинний уряд має намір скоротити кадровий дефіцит у поліції з 15% до 5%.

Кунді також заявив, що окремі сили в Афганістані нібито сприяють Індії та Ізраїлю і надсилають через кордон дрони. Губернатор пообіцяв забезпечити поліцію сучасним озброєнням, посилити операції на основі розвідданих і надати силовикам політичну підтримку.

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