У Пакистані за тиждень затримали 517 громадян Афганістану — Dawn

У Пакистані протягом 11–17 жовтня затримали 517 громадян Афганістану. Йдеться як про людей без документів, так і про власників карток афганського громадянина (ACC), повідомляє Dawn з посиланням на спільний звіт Міжнародної організації з міграції (МОМ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

За даними звіту, 97% усіх арештів і затримань за цей період припали на власників ACC та незадокументованих афганців у Чагаї, Пешаварі й Карачі. Частка власників свідоцтв про реєстрацію (PoR) становила 3%.

Повернення до Афганістану

Через прикордонні пункти Торкхам, Чаман і Бахрамча до Афганістану за тиждень повернулися 3883 громадяни Афганістану. Це на 10% менше, ніж у період 4–10 жовтня, коли було зафіксовано 4295 повернень, зокрема 961 депортацію.

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Кількість депортацій за тиждень зменшилася на 48% — з 961 до 499. Серед тих, хто повернувся до Афганістану, 83% не мали документів, 9% були власниками ACC, а 8% — власниками PoR. Більшість повернень власників PoR оформили через центри добровільної репатріації УВКБ ООН.

Статистика депортацій

Серед депортованих 99% становили незадокументовані афганці, по 1% — власники PoR та ACC. Від 1 квітня 2025 року з Пакистану до Афганістану повернулися 1 890 035 людей, із яких 237 387, або 13%, були депортовані.

З 15 вересня 2023 року до 17 жовтня 2026 року з Пакистану до Афганістану загалом повернулися близько 2 744 068 громадян Афганістану. Головною причиною повернення для 95% незадокументованих людей і власників ACC був страх арешту; серед власників PoR цей показник становив 68%.

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