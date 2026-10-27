У Пакистані заборонили зібрання в Пішині перед посиленням операцій — Dawn

Влада пакистанської провінції Белуджистан негайно заборонила проведення зібрань в окрузі Пішин після рішення посилити операції проти злочинців. Розпорядження про застосування статті 144 Кримінально-процесуального кодексу видав міністр внутрішніх справ провінції Мір Зіаулла Лангове.

Як повідомляє Dawn, рішення ухвалили під час наради щодо безпекової ситуації в Пішині та інших районах. Лангове заявив, що захист життя і майна громадян є головним пріоритетом уряду провінції.

Нарада щодо безпеки

У зустрічі взяли участь племінні старійшини та релігійні діячі з Пішина, голова Комітету з державних рахунків Асгар Тарін, законодавці Саїд Зафар Ага й Асфандіяр Какар, додатковий головний секретар МВС Хамза Шафкат, комісар дивізіону Пішин, заступник генерального інспектора поліції, окружний поліцейський офіцер та інші посадовці.

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Убивства в інших округах

Окремо поліція повідомила про загибель ще двох чоловіків у районі Гатра округу Джхал-Магсі. Їхні тіла знайшли на узбіччі дороги; загиблих ідентифікували як Маулві Садіка Абро та Ліаката Алі Абро. Загальна кількість загиблих у цьому випадку зросла до чотирьох.

За даними поліції, 17 жовтня п'ятьох чоловіків викрали озброєні люди, коли ті їхали з Гандаваха до Харі в зоні відповідальності поліцейської дільниці Котра. Правоохоронці заявили, що розслідування триває.

Також у районі Санні округу Качхі озброєні нападники застрелили молодого чоловіка Газі Хана, жителя Дера-Мурад-Джамалі. Поліція доправила тіло до лікарні та розпочала розслідування вбивства.

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